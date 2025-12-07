Viertelfinale im DFB-Pokal: Das ist der Gegner des VfB Stuttgart

1 Für den VfB-Trainer Sebastian Hoeneß spielt der Pokal eine ganz besonders wichtige Rolle. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB möchte am liebsten am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion seinen Titel im DFB-Pokal verteidigen. Jetzt steht der Gegner für das Viertelfinale fest.











Bisher hat der VfB als Titelverteidiger im DFB-Pokal nicht die großen Brocken aus dem Weg räumen müssen. Eintracht Braunschweig, FSV Mainz 05 und VfL Bochum hießen die bisherigen Gegner der Hoeneß-Elf. Das sind zwei Zweitligisten sowie das aktuellen Schlusslicht der ersten Fußball-Bundesliga.

Gerne würden die Stuttgarter am 23. Mai 2026 im Finale im Berliner Olympiastadion ihren Titel verteidigen. Zwei Siege sind es noch bis zum Endspiel. Zunächst geht es aber in das Viertelfinale des Pokal-Wettbewerbs, das sich mit seinen Spielen über zwei Wochen erstrecken wird. So finden die vier Partien am 3., 4., 10. und 11. Februar 2026 statt.

Und auch der Gegner des VfB steht nun fest: Das Bundesliga-Urgestein Friedhelm Funkel loste dem Titelverteidiger im Dortmunder Fußballmuseum eine Auswärtsaufgabe zu: Im Viertelfinale müssen die Stuttgarter zum Zweitligisten Holstein Kiel.

Die Partien des Viertelfinales: Holstein Kiel – VfB Stuttgart, Bayern München – RB Leipzig, Hertha BSC – SC Freiburg, Bayer Leverkusen – FC St. Pauli.