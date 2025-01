Vierschanzentournee: Hörl gewinnt Skisprung-Quali - Paschke auf Rang acht

1 Bester Deutscher in der Tournee-Wertung und für Innsbruck qualifiziert: Pius Paschke. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die deutschen Skispringer konnten auf den ersten beiden Tournee-Stationen nicht mit den besten Österreichern mithalten. Das bleibt auch in der Qualifikation in Innsbruck so.











Innsbruck - Die deutschen Skispringer haben auch in der Qualifikation zum Bergiselspringen in Innsbruck nicht mit den Besten mithalten können. Philipp Raimund belegte als stärkster Athlet aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher mit einem Sprung auf 124,5 Meter den siebten Platz. Der im Gesamtweltcup zweitplatzierte Pius Paschke landete mit einem ebenso weiten Versuch auf den achten Rang. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Jan Hörl, vor dem Norweger Johann Andre Forfang und Gregor Deschwanden aus der Schweiz.

Alle deutschen Starter qualifiziert

Auch die weiteren deutschen Starter Andreas Wellinger, Karl Geiger, Felix Hoffmann und Adrian Tittel qualifizierten sich für den Wettkampf der besten 50 Sportler an diesem Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Dann ist der Bergisel mit 22.500 Zuschauern seit langer Zeit mal wieder ausverkauft.

"Die Hütte wird toben", frohlockte Quali-Sieger Hörl. Die meisten der anwesenden Fans im spektakulären Stadionkessel über Innsbruck werden auf das nächste Kapitel der österreichischen Erfolgsgeschichte hoffen.

Vor dem dritten Tournee-Wettkampf führt Daniel Tschofenig vor seinen Landsmännern Hörl und Stefan Kraft. Paschke liegt als bester Deutscher auf Rang sechs. Der Rückstand des 34-Jährigen auf Platz eins beträgt bereits mehr als 25 Punkte. Geiger ist Achter und damit zweitbester Deutscher.

"Für heute okay, aber morgen muss es besser werden", sagte Geiger in der ARD zu seinem Quali-Sprung auf 120 Meter, der zu Rang 19 reichte. Coach Horngacher sagte mit Blick auf das Tournee-Klassement: "Wir geben natürlich nicht auf und werden morgen richtig Gas geben. Der Pius ist nicht so weit weg."