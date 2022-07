Formel 1 Vettel und Schumacher scheitern früh in Qualifikation

Sebastian Vettel und Mick Schumacher haben in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Silverstone eine dicke Enttäuschung erlebt. Beide scheiterten am Samstag auf nasser Strecke schon im ersten Durchgang der Startplatzjagd für den Großen Preis von Großbritannien.