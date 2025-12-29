Vielseitiges Programm: Von empfindsamen Liedern bis zu Tiergeschichten – die Kulturtage in Köngen

1 Empfindsame Lieder in Poesie und Dialekt gibt es am 21. März im Schloss mit Harald Immig und der schwedischen Songwriterin Omnitah. Foto: Veranstalter

Die Köngener Kulturtage kehren nach Pause mit einem vielseitigen Programm zurück. Erstmals gibt es Online-Tickets und prominente Gäste wie die SWR-Moderatorin Tatjana Geßler.











Ein Jahr haben die Köngener Kulturtage aufgrund der Feierlichkeiten zum 950-jährigen Ortsjubiläum pausiert – ab Ende Januar geht die traditionsreiche Veranstaltungsreihe, die seit 1984 stattfindet, wieder in die Vollen. Dabei gibt es auch einige Neuerungen zu vermelden.

„Erstmals sind der Jazzclub und das Team vom 3K-Festival als Veranstalter mit an Bord“, kündigte Köngens Kulturamtsleiter Andreas Halw bei der Programmvorstellung an. Neu ist auch, dass die Tickets online verkauft werden, was laut Gemeindeverwaltung gut angenommen wird. Kein Wunder, denn unterm Strich „lockt wieder ein tolles und vielseitiges Programm bei den Kulturtagen“, ist Halw sicher.

Erste Veranstaltung der Kulturtage ist ausverkauft

Eröffnet werden die Kulturtage am 18. Januar mit der Verleihung des Daniel-Pfisterer-Preises in der Zehntscheuer. Der Geschichts- und Kulturverein ehrt damit seit 2000 alle zwei Jahre Personen oder Institutionen, die sich besonders um die Kultur und Geschichte der Region verdient gemacht haben. Benannt ist die Auszeichnung nach dem einstigen Köngener Pfarrer Daniel Pfisterer. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Alt-Bürgermeister Hans Weil (2022), die Künstlerfamilie Ruoff (2018).

Das Comedy-Kollektiv Luksan Wunder nimmt am 20. Februar das Internetzeitalter auf die Schippe. Foto: Veranstalter

Bereits ausverkauft ist der klassische Konzertabend im Rittersaal des Schlosses „Winterfreuden“ am 31. Januar mit Sopranistin Nina Unden, der Köngener Pfarrerin Birgit Scholz am Klavier und Bariton Marc Hohnhaus. Weiter geht es am 20. Februar im Burgforum mit Luksan Wunder. Das Comedy-Kollektiv hat seine Wurzeln in Berlin und Freiburg und nimmt mit detailverliebten Parodien und krudem Wortwitz das Internetzeitalter in einem flotten Parforce-Ritt aus Musik, Videos, Satire, Kabarett und Stand-Up-Comedy auf die Schippe. Veranstalter ist das 3K-Team. Am 1. März bietet die Musikschule Köngen/Wendlingen mit ihrer neuen Reihe „Podium musicum“, die aus dem „Podium junger Künstler“ hervorgegangen ist, ihren fortgeschrittenen Schülern aus den Gesangsklassen eine professionelle Bühne in der Zehntscheuer.

TV-Moderatorin Tatjana Geßler und Frieder Berlin Trio in Köngen

Das Frieder Berlin Trio featuring Tatjana Geßler macht am 21. April Station in der Köngener Zehntscheuer. Foto: Veranstalter

Empfindsame Lieder in Poesie und Dialekt gibt es am 21. März im Schloss mit Harald Immig und der schwedischen Songwriterin Omnitah. Den Abschluss macht am 18. April das Frieder Berlin Trio featuring Tatjana Geßler in der Zehntscheuer. Organisiert wird das Konzert vom Köngener Jazzclub. Geßler ist bekannt als TV-Moderatorin im SWR, Filmemacherin und Buchautorin – sie ist aber auch eine mitreißende Sängerin und Songwriterin. Berlin war jahrzehntelang Musikredakteur beim SWR sowie als Musiker auf den Bühnen der Region und darüber aus präsent. Gespielt werden Titel des Trios und Geßlers Kompositionen. Darüber hinaus liest sie aus ihren Tierbüchern amüsante Geschichten.

Tickets Weitere Informationen und Karten gibt es im Köngener Rathaus, in der Bücherei sowie im Weltladen in der Fußgängerzone oder online unter www.pretix.eu/kulturinkoengen/ .