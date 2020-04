„Konzert-Party“! - was ursprünglich bei der Planung nur als Arbeitstitel angedacht war, wurde schlussendlich doch zum Programm! Bei der vierten und damit letzten Veranstaltung im Jubiläumsjahr 175 Jahre Liederkranz war vieles anders als gewohnt. Zunächst eröffneten die Sängerinnen und Sänger von „Obligato“ und „Stimmgabel“ unter der Leitung von Erika Wagner mit dem Titel „Musik liegt in der Luft“ den Abend in der Festhalle. Chorleiter Gerhard Werz, der im Rahmen dieser Veranstaltung öffentlich verabschiedet werden sollte, konnte infolge einer plötzlichen Erkrankung leider nicht anwesend sein. In einer Dankrede würdigte man seine hervorragende Chorarbeit in den vergangenen 12 Jahren und lobte vor allem seine musikalische Kompetenz, sein großes Engagement und seine Ideen, mit denen er viel zum Gelingen der Auftritte und damit auch nach außen hin zu einem positiven Erscheinungsbild des Liederkranzes beigetragen hat. Für den Stammchor „Obligato“ war es an diesem Abend ebenfalls der letzte öffentliche Bühnenauftritt! Deshalb gaben die beiden Vorsitzenden Dieter Waller und Bettina Hornek nach dem Titel „Ich hab das Glück bestellt“ einen kleinen Rückblick auf das Vereinsgeschehen der letzten Jahrzehnte. Sie hoben vor allem die vielen gemeinsamen Auftritte, Ausflüge und Unternehmungen hervor, die neben dem Singen die Gemeinschaft sehr stark geprägt haben. Viele Jahre hätten die Sängerinnen und Sänger von „Obligato“ IHREN Verein gelebt und getragen. Auch in Zukunft wolle man daran festhalten und den Verein in diesem Sinne weiterführen. Zum Abschied überreichten die beiden Vorsitzenden ein selbst gestaltetes Fotobuch mit Bildern aus dem Vereinsleben der letzten Jahre an die Chormitglieder von „Obligato“.

Damit verbanden sie den Wunsch, dass die Sängerinnen und Sänger auch weiterhin als passive Mitglieder aktiv am Vereinsgeschehen teilnehmen. Im Zuge einer Kooperation mit der Musikschule Denkendorf unterhielt die Young Band unter der Leitung von Renate Winkler. Das Akkordeonorchester unter der Leitung von Andreas Heimerdinger präsentierte einen Titel aus dem Musical Tanz der Vampire sowie anspruchsvolle Arrangements aus Südamerika. Zuvor hatten die Liederkranz-Ensembles noch die „Ländliche Chorprobe“, eine humoristische Kantate, vorgetragen, bei dem Walther Wagner als „Dirigent“ agierte und den Solopart sang.