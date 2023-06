1 Am Zugang Wagrainäcker fehlt noch immer die zweite Schranke und fahren Besucher unerlaubt rein. Foto: Iris Frey

Die Lage hat sich auch in der neuen Saison nicht verbessert: Falschparker und Besucher, die trotz Grillverbots zum Grillen kommen. Und der Sicherheitsdienst wird angepöbelt.















Die Lage am Naherholungs- und Naturschutzgebiet Max-Eyth-See hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht verbessert. Die zweite Schranke an der Haltestelle Wagrainäcker fehlt noch. Es gebe, sagt Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann, immer noch keine Planung mit Regeln für die Radfahrer. Er schlug Schwerpunktkontrollen vor. Die Toilette beim Klassenzimmer am See sei noch nicht in Planung. Ein zweites WC werde jetzt auch sonntags geöffnet.