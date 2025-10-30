1 Man darf sich wieder gruseln: Auf den Fildern gibt es dazu eine Reihe von Veranstaltungen. Foto: dpa/Laurent Gillieron/KEYSTONE

Am 31. Oktober ist Halloween: Jedes Jahr ziehen dabei, dem amerikanischen Vorbild folgend, kleine und große Geister durch die Straßen und fragen nach „Süßem oder Saurem“. Wir geben eine Übersicht, welche Partys und Veranstaltungen in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen dazu stattfinden.

Im Schwabengarten, Stuttgarter Straße 80 in Leinfelden, gibt es am 31. Oktober gleich zwei Halloweenpartys: eine für die Kids und eine für die Erwachsenen. Der Biergarten stellt regelmäßig in der kalten Jahreszeit eine Hütte auf für das „Winterdörfle“. Hier gibt es zwischen 13 und 18 Uhr „Hüttenween“ für Kinder. Stockbrot und Marshmallows werden gegrillt, es gibt eine Kinderdisco, und der Spielplatz hat geöffnet. Von 19 Uhr an ist „Hüttenween“ dann für die Erwachsenen ausschließlich gedacht: Wer in Verkleidung kommt, bekommt einen gratis „Welcome Shot“, und die Party geht bis 1 Uhr.

Zu Halloween auf Geisterjagd in der Trampolinhalle

Ebenfalls eindeutig für Erwachsene: Halloween im Club Hotspot in Filderstadt. An der Echterdinger Straße 115 veranstaltet das Feierkartell von 22.30 Uhr eine Halloweenparty.

In der Sprungbude, der Trampolinhalle im Weilerhau in Filderstadt, können die Besucher von 31. Oktober bis 30. November auf Geisterjagd gehen: Wer die Geister, die in der Sprungbude ihr Unwesen treiben, alle finden kann, bekommt eine kleine Belohnung. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.jumphouse.de.

Wer hat das schönste Gruselkostüm? Der Aki Musberg lädt ein. Foto: Arne Dedert/dpa

Der Aktivspielplatz (Aki) Musberg lädt zum großen Halloweenspektakel ein: Von 14 bis 17 Uhr gibt es Spielstationen, eine Gruseldisco, einen Kostümwettbewerb und einiges mehr. Alle Kinder ab sechs Jahren sind willkommen – die Eltern müssen aufgrund des erwarteten Andrangs draußen warten. Der Aki Musberg ist an der Böblinger Straße 64 zu finden. Beim Tennisclub Harthausen gehen ebenfalls die Gespenster um: Am 31. Oktober verwandelt sich das Vereinsheim neben der Brandfeldhalle in ein Gruselparadies. Auf die Kinder wartet ein Gruselhaus mit vielen spannenden Rätseln, abends gibt es dann für die Erwachsenen noch eine Halloweenparty mit Musik, Cocktails und gespenstischen Überraschungen. Das Kinderprogramm läuft von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, die Party beginnt dann um 20 Uhr. Wer einen selbst geschnitzten Kürbis vorbeibringt, kann obendrein eine magische Blitzkugel gewinnen.

Auch die Kleinsten können Halloween feiern

Für die ganz Kleinen ist die Halloweenparty im „Baby Amore“-Kindercafé in Filderstadt gedacht: Von 16 bis 19 Uhr gibt es einen Kreativ-Workshop mit fluoreszierenden Farben, eine Grusel-Fotoecke und passende Snacks. Der Eintritt kostet 15 Euro für Kinder, zehn Euro für die Eltern inklusive einem Kaffee. Empfohlen wird die Party für Kinder ab zwei Jahren. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung unter info@babyamore.de gebeten.