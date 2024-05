Viele Kinder in Baden-Württemberg infiziert: Wie schützt man sich vor Keuchhusten?

Viele Kinder in Baden-Württemberg infiziert

1 Keuchhusten tritt vor allem bei Kindern in der Kindergartenzeit und den ersten Schuljahren auf. Foto: picture alliance / Andrea Warnec/e

Ungewöhnlich viele Kinder sind derzeit an Keuchhusten erkrankt. Die bakterielle Infektion ist vor allem für Säuglinge gefährlich. Wie sich die Krankheit verbreitet und wie sich gerade junge Familien davor schützen können, erklären Kinderärzte.











Link kopiert

In Baden-Württemberg wird derzeit vor einer Keuchhusten-Welle gewarnt. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes sind derzeit 484 Fälle bekannt, die sich mit der langwierigen und insbesondere für Säuglinge gefährlichen Krankheit angesteckt haben – darunter vornehmlich Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Zum Vergleich: 2023 wurden landesweit lediglich 29 Fälle von Keuchhusten bei Kindern und Jugendlichen gemeldet. Die Heftigkeit der Infektionswelle überrascht selbst erfahrene Kinderärzte wie Till Reckert, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Baden-Württemberg (BVKJ): Seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2013 sei dies eine „noch nie so dagewesene Pertussisepidemie“, die so schnell auch nicht wieder abklingen werde. Der Kinderlungenarzt, Infektiologe und Epidemiologe Markus Rose vom Klinikum Stuttgart empfiehlt zudem vor allem Risikogruppen, ihre Pertussis-Impfung auffrischen zu lassen.