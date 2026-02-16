Viele Fälle in Ostfildern: Erneut Teile von teurem Auto gestohlen – sind Serientäter am Werk?

1 Begehrte Beute: Die Täter bauten unter anderem das Mercedes-Emblem mit eingebauter Sensorik aus. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Erneut sind in Ostfildern hochwertige Fahrzeugteile gestohlen worden. Diesmal machten sich die noch unbekannten Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mergenthaler Straße in Kemnat an einem Mercedes-Geländewagen zu schaffen. Die Polizei untersucht, ob ein Zusammenhang mit einer Diebstahlserie besteht.

Den Angaben zufolge wurden in der Zeit zwischen 20 Uhr und 7.50 Uhr an dem geparkten AMG GLE 53 Hybrid Teile des linken Außenspiegels sowie das Fahrzeug-Emblem mit eingebauter Sensorik abmontiert. Der Wert der Beute beläuft sich auf circa 2000 Euro, teilt die Polizei mit.

Mindestens elf weitere Fahrzeuge auf gleiche Weise beschädigt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Dabei gehen die Beamten auch der Frage nach, ob dieser Fall möglicherweise den gleichen Tätern zuzuordnen ist, die in der vergangenen Woche in den Stadtteilen Parksiedlung und Scharnhauser Park mindestens elf geparkte Fahrzeuge auf ähnliche Weise beschädigt hatten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 und 4.45 Uhr, hatten es Kriminelle vorwiegend auf hochpreisige Autos der Marken Mercedes, BMW und Audi abgesehen. Sie demontierten Spiegelgläser, bauten Rückfahrkameras, Mercedesembleme oder Nebelscheinwerfer aus und ließen die Teile mitgehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.