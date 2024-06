EnBW stark betroffen: Hochwasser legt Wasserkraftwerke lahm

6 Das Hochwasser in Süddeutschland bremste zahlreiche Wasserkraftwerke der EnBW aus – darunter das Wasserkraftwerk Deizisau am Neckar. Foto: EnBW

Es scheint paradox: Das viele Wasser der letzten Tage war für Baden-Württembergs Wasserkraftwerke alles andere als ein Segen – etliche Anlagen kamen zum Erliegen.











Das jüngste Hochwasser hat zahlreiche Wasserkraftwerke in Baden-Württemberg außer Gefecht gesetzt. An etlichen dieser Anlagen sei die Stromproduktion zeitweise zum Erliegen gekommen, sagt Tobias Schlegeter, beim Karlsruher Energieversorger EnBW verantwortlich für die Wasserkraft der Region Nord. Auch andere Betreiber von Wasserkraftwerken in Süddeutschland meldeten Ausfälle.