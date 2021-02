Am 14. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Wir haben uns in Stuttgart umgehört und die Menschen gefragt, welche Koalition sie sich wünschen und welcher Landespolitiker sie in den vergangenen fünf Jahren besonders beeindruckt hat.

Stuttgart - Die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet am 14. März 2021 statt. Die Politiker der unterschiedlichen Parteien stehen im Rahmen ihres Wahlkampfes unter Pandemiebedingungen in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen. Doch welche Wünsche und Ansprüche haben die Bürgerinnen und Bürger an die neue Regierung? Wir haben uns in Stuttgart umgehört und die Menschen nach ihrer Meinung gefragt.

Welche Koalition wünschen sich Baden-Württemberger?

Bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg am 13. März 2016 konnten die Grünen mit 30,3 Prozent der Stimmenanteile ein historisches Wahlergebnis verbuchen. Zusammen mit dem Koalitionspartner CDU (27 Prozent) bilden sie seitdem eine grün-schwarze Koalition. Wir haben die Menschen in unserer Videoumfrage gefragt, welche Koalition sie sich für die künftige Landesregierung wünschen würden.

Welcher Politiker konnte besonders beeindrucken?

Bei der Wahl rechnen die Spitzenkandidaten jeder für sich mit Chancen auf einen Sieg ihrer jeweiligen Partei. Auf der politischen Bühne gibt es dabei immer Menschen, die bei der Bevölkerung mehr oder weniger bleibende Eindrücke hinterlassen. Wir wollten von den Befragten wissen, welcher Landespolitiker sie persönlich in den vergangenen fünf Jahren am meisten beeindrucken konnte.