Umfrage: Was ist unser Trinkwasser wert?

Der diesjährige Weltwassertag steht unter dem Motto „Wert des Wasser“. Doch wie viel ist uns Wasser tatsächlich wert. Wie viel Geld wären wir bereit zu zahlen? Unser Team von ES-TV hat sich in der Esslinger Innenstadt umgehört.

Esslingen - Der internationale Weltwassertag steht dieses Jahr unter dem Motto „Wert des Wassers.“ Passend dazu hat Tamara Beck von unserem ES-TV Team Esslingern in der Innenstadt diese Fragen gestellt: „Was ist Ihnen ein Glas Wasser wert und was meinen Sie, was es ungefähr kostet?“

Die Einschätzungen gehen auseinander

Einen Cent? Zwei Euro? Oder sogar zehn Euro? Die Antworten der Esslinger gingen weit auseinander. Folglich haben sich einige der Befragten bei ihren Einschätzungen ganz schön verschätzt. Wie viel ein Glas gereinigtes Wasser aus der Leitung in Deutschland tatsächlich kostet und wie die Befragten darauf reagieren, erfahren Sie im Video. Klicken Sie rein!

Sodastream gewinnen

Passend dazu können bei der SWE auch noch einen von zwei Sodastreams gewinnen. Weitere Infos dazu finden Sie im SWE-Blog: http://www.swe.de/blog​.