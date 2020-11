1 Der Hausarzt Wolfgang Bosch bietet seit etwa einem Jahr Videosprechstunden an. Foto: Ines Rudel

Der Ostfilderner Hausarzt Wolfgang Bosch bietet als einer der ersten Ärzte im Kreis Videosprechstunden an. Beim virtuellen Arztbesuch hapert es oft an der Technik – doch Corona gibt der Telemedizin Auftrieb.

Esslingen - Es klappt nicht auf Anhieb. Dreimal muss Wolfgang Bosch den Videoanruf starten, bis wir uns hören und via Bildschirm sehen können – ich bin daheim, Bosch in seiner Hausarztpraxis in Ostfildern-Ruit. Zuvor musste ich mich für diese gestellte Videosprechstunde online mit Vor- und Nachnamen registrieren und den Zugangscode eingeben, der mir per E-Mail zugeschickt worden war. Jetzt steht die Verbindung – auch wenn ich auf dem PC von Bosch offenbar nur unscharf zu sehen bin. Aber das gehört dazu: „Es hapert oft ganz schön an der Technik“, räumt Wolfgang Bosch im Hinblick auf die Videosprechstunden ein, die er seit etwa einem Jahr anbietet.