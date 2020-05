1 Im kleinen Kreis haben der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) und der Gesundheitsminister Jens Spahn das digitale Format schon ausprobiert Foto: dpa/Jana Hoeffner

Bürgervertreter sollen per Video entscheiden können. Je größer das Gremium, desto höher der Aufwand.

Esslingen - Der baden-württembergische Landtag will es Kreis- und Gemeinderäten möglich machen, kommunalpolitische Weichen künftig auch vom heimischen Schreibtisch oder vom Wohnzimmer aus zu stellen. Videokonferenz heißt das Zauberwort. Die digitalen Schaltungen sollen die Funktionsfähigkeit von Kreistagen und Gemeinderäten erst einmal in Corona-Zeiten, möglicherweise aber auch darüber hinaus sicherstellen. Entsprechend will das Land die Vorschriften der Gemeinde- und Landkreisordnung, die bisher zwingend die persönliche Anwesenheit der Ratsmitglieder bei Sitzungen vorsieht, an die neuen Anforderungen anpassen.