1 Genießt in Deutschland Kultstatus: David Hasselhoff. Foto: EIBNER/Daniel Lakomski/EIBNER/Daniel Lakomski

Der TV-Star sendet eine Videobotschaft zum „Swabian-American Biergarten“ am Samstag in der Böblinger Panzerkaserne.















Link kopiert

Dass David Hasselhoff eine besondere Beziehung zu Deutschland hat, ist spätestens seit der Wende bestens bekannt. Wie jeder gut informierte Historiker weiß, war es der Knight Rider höchst persönlich, der damals im November 1989 in roter Baywatch-Badehose mit seinem Song „I’ve been looking for Freedom“ die Berliner Mauer zum Einsturz brachte.

Auch heute noch schickt „The Hoff“ immer wieder mal Videogrüße in die Heimat seiner Vorfahren (die Ur-Ur-Großmutter siedelte einst aus der Gegend von Bremen nach Baltimore). Ein viraler Hit im Netz wurde zum Beispiel ein Clip, in dem er der Deutschen Fußballnationalmannschaft im Sommer 2014 zum WM-Finale die Daumen drückte und damit – wie jeder gut informierte Sportfan weiß – das argentinische Abwehrbollwerk zum Einsturz brachte.

Ein Videogruß von „The Hoff“ kostet 450 Euro

In diesen Tagen macht erneut ein „Shout out“ des Schauspielers und Sängers die Runde. „DER David Hasselhoff hat von unserem Swabian-American Biergarten gehört und teilt eine Botschaft an unseren Garrison Commander und an die Military Community“, steht unter einem 39-Sekunden-Clip, mit dem das bei uns stationierte US-Militär auf Facebook für ein schwäbisch-amerikanisches Mini-Volksfest am Samstag (17. September) auf dem Gelände der Böblinger Panzerkaserne wirbt. Der TV-Star richtet sich hier an Colonel Matthew T. Ziglar persönlich. Er wünscht dem neuen Kommandanten der US Army in der Region Stuttgart einen „hofftastischen Tag“ bei diesem Event, mit dem die Amerikaner nach zwei Jahrzehnten weitgehender Abschottung wieder ein Signal der Annäherung an die deutschen Gastgeber senden möchten.

Wer sich wundert, wie in aller Welt David Hasselhoff von einem lokalen Bierfest gehört haben soll, von dem nicht einmal hier in Böblingen kaum jemand etwas weiß, der findet die Antwort bei einem Internetportal namens Wewave. Hier kann man man für zwei- bis dreistellige Geldbeträge Videobotschaften von meist nicht (mehr) ganz so prominenten Menschen der Kategorie Dschungel-Camp-Kandidat buchen, darunter Ex-Nationalkeeper und Wrestler Tim Wiese, (75 Euro), Schlagersänger Roberto Blanco (99 Euro) und ALF-Synchronstimme Tommi Piper (69 Euro). Absoluter Spitzenverdiener mit 450 Euro pro Videobotschaft ist hier übrigens tatsächlich David Hasselhoff himself.

Und das völlig zurecht. Denn – wie jeder gut informierte 90er-Serien-Fan weiß – gibt es keinen Besseren als den Knight Rider mit seinem Wunderauto K.I.T.T, um diese zwischenmenschliche Mauer zum Einsturz zu bringen und das nicht immer ganz so einfache Verhältnis zwischen US Army und der von jahrelangem Schießlärm und abgesperrten Radwegen genervten Böblinger Bevölkerung zu – tja, sagen wir mal: k.i.t.t.en.

Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der Humorkolumne der Kreiszeitung Böblinger Bote.