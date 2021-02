Im EZ-Talk streiten die Landtagskandidaten um Verkehr, digitale Transformation und Wohnungsbau.

Esslingen - Leidenschaftliche Plädoyers, gepfefferte Kritik, süffisante Zwischentöne - diese virtuelle EZ-Diskussionsrunde im Vorfeld der Landtagswahl hatte es in sich. Wie lässt sich die Pandemie besser meistern? Wie macht man die Wirtschaft zukunftsfähig? Auf welche Formen der Mobilität sollen wir setzen? Die Kandidaten der sechs im Bundestag und im Landtag vertretenen Parteien für den Wahlkreis Esslingen lieferten sich zu diesen und weiteren aktuellen Streitfragen am Donnerstagabend einen munteren Schlagabtausch: Andrea Lindlohr (Grüne), Andreas Deuschle (CDU), Klaus-Dieter Vogel (AfD), Nicolas Fink (SPD), Ferdinand Kiesel (FDP) und Martin Auerbach (Die Linke).

Kontroverse Themen und pointierte Statements

Weil in Corona-Zeiten kaum direkte Kontakte möglich sind, nutzten viele Leserinnen und Leser die Chance, ihre per Chat oder Mail eingereichten Fragen direkt an die Bewerber für die Landtagsmandate zu richten. Keine leichte Aufgabe für die Moderatoren des Online-Talks. Doch trotz strammem Zeitplans und vieler kontroverser Themen gelang es Johannes M. Fischer von der EZ-Chefredaktion und Reporterin Greta Gramberg, über die üblichen Plattitüden hinaus pointierte Statements heraus zu kitzeln, die dem einen oder anderen Zuhörer am 14. März vielleicht eine Wahlhilfe sein kann.