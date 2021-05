Beim digitalen EZ-Forum haben sich am Samstag die vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Esslingen erstmals gemeinsam in einer Video-Live-Diskussion den Bürgern präsentiert. Im Video sehen Sie, wie die Veranstaltung, bei der es um das Thema Stadtentwicklung ging, gelaufen ist.

Esslingen - Am 11. Juli wählt Esslingen für die kommenden acht Jahre einen neuen Oberbürgermeister. Die vier Kandidaten der im Esslinger Gemeinderat vertretenen Parteien, nämlich Matthias Klopfer (SPD), Vittorio Lazaridis (Grüne), Martin Auerbach (Linke) und Daniel Töpfer (CDU/Freie Wähler/FDP), haben sich am Samstagabend beim ersten digitalen Dikussionsforum der Eßlinger Zeitung zur OB-Wahl den Fragen von EZ-Chefredakteur Johannes M.Fischer gestellt.

Zudem hatten auch die Esslinger Bürger bei der Veranstaltung, die über das Online-Tool "Zoom" lief, per Chatfunktion die Möglichkeit, ihre Fragen an die Kandidaten loszuwerden. EZ-Mitarbeiterin und Co-Moderatorin Lena-Sarah Novakovic gab diese dann an die Kandidaten weiter. In der Runde am Samstag ging es um das Thema Stadtentwicklung. Nach den Pfingstferien folgen in weiteren digitalen Gesprächsrunden die Themen Handel und Gewerbe, Kultur und Vereine sowie Wohnen und Verkehr. In einer weiteren Sendung binden wir noch einmal alle Themen zusammen.

Im Video können Sie das EZ-Forum noch einmal anschauen - klicken Sie rein!