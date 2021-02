In wenigen Wochen ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. In diesem Video beschäftigen wir uns deshalb mit der Frage: Was macht der Landtag eigentlich?

Esslingen - Am 14. März findet in diesem Jahr die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt. Doch was macht der Landtag eigentlich? Wofür brauchen wir das Landesparlament? Im Video beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen.

Mehr als nur Gesetze machen

Die politische Macht ist in der Bundesrepublik Deutschland auf den Bund und auf die Länder verteilt. Wir schauen uns deshalb an, was Föderalismus bedeutet. Außerdem klären wir auf, welche Hauptaufgaben der Landtag hat. Das ist nämlich mehr als nur Gesetze erlassen. Viel Spaß mit dem Video.

Dieses Video „Wofür brauchen wir eigentlich einen Landtag?“ ist das erste von insgesamt sieben Clips, in denen die EZ wichtige Fragen rund um die Wahl beantwortet.