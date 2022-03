1 Sting hat mit seinem Hit „Russians“ ein deutliches Zeichen gegen den Ukraine-Krieg gesetzt. (Archivbild) Foto: dpa/Jon Olav Nesvold

Über Instagram richtet sich der britische Musiker Sting an seine Fans und performt seinen 37 Jahre alten Anti-Kriegs-Song „Russians", dessen Inhalt aktueller denn je ist.















Stuttgart - Als sich die Welt im Jahr 1985 noch mitten im Kalten Krieg befand, sorgte der britische Musiker Sting mit seiner Ballade „Russians“ für ein starkes Statement für einen Frieden zwischen den damaligen Supermächten USA und Sowjetunion. 37 Jahre später hat der ehemalige „The Police“-Sänger den Song erneut performt – als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Der Text des Anti-Kriegs-Songs, der auf Stings erstem Soloalbum zu finden ist und internationale Erfolge feierte, zeigt beängstigende Parallelen zwischen dem Kalten Krieg von damals und dem Krieg in der Ukraine von heute. So heißt es zu Beginn des Songs: „In Europe and America there’s a growing feeling of hysteria conditioned to respond to all the threats in the rhetorical speeches of the Soviets“. Und weiter: „Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology, but what might save us, me and you is if the Russians love their children too.“

Sting wählt deutliche Worte

Auf Instagram veröffentlichte der mittlerweile 70-Jährige nun gemeinsam mit dem Cellisten Ramiro Belgardt eine Neuinterpretation von „Russians“ – doch nicht ohne zuvor in einer Ansprache seine Sicht der Dinge zum Russland-Ukraine-Krieg deutlich zu machen.

„In den vielen Jahren seitdem er geschrieben wurde, habe ich den Song nur sehr selten gesungen, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass er wieder relevant werden könnte“, sagt Sting in dem Video, und ergänzt: „Doch angesichts der blutigen und kläglich fehlgeleiteten Entscheidung eines Mannes, in ein friedliches, nicht bedrohliches Nachbarland einzufallen, ist das Lied wieder einmal ein Plädoyer für unsere gemeinsame Menschlichkeit. Für die tapferen Ukrainer, die gegen die brutale Tyrannei kämpfen, und die vielen Russen, die gegen diese Schandtat protestieren, obwohl ihnen Verhaftung und Gefängnis drohen – wir alle lieben unsere Kinder. Stoppt den Krieg.“

Am Ende des Instagram-Posts appelliert der Musiker an seine Fans, die Opfer des Krieges zu unterstützen und ruft zu Spenden auf – seien es Lebensmittel, Medizin oder Kleidung, die an ein polnisches Lagerhaus geschickt werden können. Von dort sollen die Spenden in Koordination mit den ukrainischen Streitkräften in die Ukraine geliefert werden.