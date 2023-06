1 Vor den Vorwürfen: Till Lindemann (Mitte) mit seiner Band Rammstein bei einem der Konzerte in Stuttgart im Vorjahr. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zu leicht bekleidet, naiv, auf der Suche nach Ruhm: Frauen, die Rammstein-Frontmann Till Lindemann sexuelle Übergriffe vorwerfen, werden zum Teil selbst dafür verantwortlich gemacht. Dahinter steckt das gefährliche Phänomen Victim Blaming.















Wer sich rund um die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann in den Kommentarspalten der sozialen Medien rumtreibt, liest solche Sätze: „Die Rammstein-Songtexte waren also nicht Hinweis genug, dass da jemand einen an der Waffel hat? Und was erwartet man sich von Band-Afterparties, wenn man sich auf diese einlässt? Philosophische Unterhaltungen? Gruppen-Blitzschach?“ Und: Was wolle man denn erwarten, wenn man da als Groupie leicht bekleidet hingehe?