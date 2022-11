7 Raum für Freude und Trauer: Beim „Dia de los Muertos“, beim „Tag der Toten“, wird der Verstorbenen gedacht. Eine Veranstaltung der VHS ließ den Brauch aufleben. Foto: /Karin Ait Atmane

Auf dem Friedhof tanzen, picknicken, feiern: In Mexiko ist das am „Tag der Toten“ Realität. Die Vhs Esslingen lässt das Brauchtums als Erinnerung an Verstorbene aufleben – mit einem Fest, bei dem sich Fröhlichkeit und Trauer miteinander verbinden.















In den Esslinger Gassen und Straßen prägen am Montagabend gruselige Halloween-Gestalten das Bild. Drinnen im Foyer der Volkshochschule feiern Deutsche und Südamerikaner dagegen gemeinsam ein fröhliches Fest – den Tag der Toten.

Blumenblüten und Totenköpfe

Blüten im Haar, darunter die Züge eines Totenkopfes: Was widersprüchlich scheint, passt aus mexikanischer Sicht bestens zusammen. Die Menschen, vor allem im Süden Mexikos, gedenken nicht nur ihrer Verstorbenen, sondern glauben, dass diese in der Zeit vom 31. Oktober bis zum 2. November zurückkehren, um gemeinsam mit ihnen zu feiern. Der „Dia de los Muertos“ sei „ein Fest des Todes, aber vor allem des Lebens“, sagt Nancy Spieth, die Leiterin des Fachbereichs Fremdsprachen bei der Volkshochschule. Und egal, ob man das wörtlich oder symbolisch versteht: Ihre Gedanken seien in diesen Tagen intensiv bei den Verstorbenen der Familie. „Sie sind sehr präsent.“

Nancy Spieth ist wichtig, nicht nur Sprachen, sondern auch die dahinterstehende Kultur zu vermitteln. Sie hat selbst Fotos von verstorbenen Angehörigen mitgebracht und auf die Ofrenda in der Ecke gestellt: ein Gabentisch mit Bildern, Kerzen, Früchten, Blumen und weißen Zucker-Totenschädeln. Alexandra Nayeli Meyer, Kulturwissenschaftlerin mit deutschen und mexikanischen Wurzeln, legt noch eine Gabe dazu: eine schwäbische Seele, wie man sie beim Bäcker bekommt. Denn auch hierzulande wurden früher an Allerseelen „Totenbrote“ gebacken und für die Verstorbenen auf die Gräber gelegt, ein Brauch, der möglicherweise einen vorchristlichen Hintergrund hat. Die gebackene Seele habe genau daher ihren Namen, erklärt Meyer.

Tod mitten im Leben

Die Kulturwissenschaftlerin hält, vor allem für die deutschen Gäste, einen Vortrag über den Hintergrund des „Dia de los Muertos“. Dieses Fest, das im Süden Mexikos besonders bunt und fröhlich gefeiert wird, vereine Elemente des indigenen Glaubens und des Katholizismus. Es sei, trotz lokaler Unterschiede, immer ein Anlass, zu dem die Familie zusammenkommt. Im Süden werde auf dem Friedhof gefeiert, gegessen, musiziert und getanzt – die ganze Nacht lang. „Aber das bedeutet nicht, dass kein Raum für Trauer ist“, sagt Meyer. Man vermisse die Toten, spüre aber ihre Anwesenheit und zeige dem Tod: Du kannst uns nichts anhaben. Dieser Gedanke, die Verstorbenen noch zu Lebzeiten wiederzutreffen, sei tröstlich. Er schaffe zudem „einen Raum, um über den Tod zu sprechen“. Wie schwierig das in Deutschland ist, wie viele Menschen sich hier im Angesicht des Todes hilflos fühlen, hat sie schon selbst erfahren.

Beim Tag der Toten hat alles eine symbolische Bedeutung: Die bunten Girlanden aus Papel Picado, Scherenschnittbilder aus dünnem Papier, die an der Decke hängen, seien Symbole für den Wind, sagt Alexandra Meyers Mutter Guadalupe Bazán Meyer, die die Ofrenda aufgebaut hat. Seit 30 Jahren tut sie das auch in Stuttgart im Lindenmuseum. Der Gabentisch mit seinen Kerzen und den bunten Blumen habe sie als Kind vor allem im Dunkeln tief beeindruckt, sagt sie: „Das war magisch.“

James Bond schafft Traditionen

Aber Bräuche wandeln sich. In Mexiko hätten Pop-Kultur und Halloween-Elemente in vielen Familien Einzug gehalten, weiß Alexandra Meyer. Selbst James Bond hat einen neuen Brauch begründet: Im Film Spectre zeigt die Eingangsszene eine Parade am Tag der Toten, die es tatsächlich gar nicht gab. Aber in der Folge war die Nachfrage von Touristen nach diesem Event so groß, dass die mexikanischen Behörden 2016 erstmals einen Umzug zu diesem Anlass organisierten. Umgekehrt sei die mexikanische Art, sich als schwarz-weißer Totenkopf zu schminken, mittlerweile in den USA weit verbreitet. Diesen Austausch findet Alexandra Meyer an sich nicht dramatisch, Kultur wandle sich schließlich. Aber wenn nur noch die Oberfläche übrig bleibe und der Hintergrund verloren gehe, „dann sehe ich das schon problematisch“, sagt sie.

Viele Gäste sind geschminkt und kostümiert, die Kinder malen Totenkopf-Vorlagen mit bunten Stiften aus. Die Tanzgruppe Baila Mexico steigert sich nach einem relativ ruhigen Einstieg mit Wassergläsern auf den Köpfen zu feurigen Drehungen. Und bei den Liedern von Sängerin Sheila stimmen die südamerikanischen Gäste mit ein.

Erinnerungen an die Verstorbenen

Fest

Kulturwissenschaftlerin Alexandra Meyer begrüßt ein Fest wie das an der Vhs sehr. Es ermögliche Südamerikanern, gemeinsam zu feiern und den Brauch an ihre Kinder weiterzugeben. Es könne Deutschen eine andere Sichtweise auf den Tod nahebringen. Und nicht zuletzt gehe es einfach gesellig und ausgelassen zu.

Tag der Toten

Der Tag der Toten, der „Dia de los Muertos“, ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage. Er wird auch in anderen südamerikanischen Ländern gefeiert, allerdings nicht so bunt und intensiv wie im Süden Mexikos. Das Fest mit seinen Bräuchen wurde 2003 zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt.

Allerseelen

An Allerseelen gedenkt die römisch-katholische Kirche ihrer Verstorbenen. Traditionell werden Grablichter auf dem Friedhof entzündet, die Gräber geschmückt, „Seelenbrote“ gebacken. Ein alter Volksglaube besagte, dass an diesem Tag die Seelen aus dem Fegfeuer aufsteigen und sich erholen dürfen.