1 In Aalen haben Fußballfans eine Gaststätte zerstört. Foto: imago images/Jan Huebner/Jan Huebner/Kleer via www.imago-images.de

In einer Aalener Gaststätte liefern sich Fußballfans aus Aalen und Trier eine wilde Schlägerei. Dabei geht einiges zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















In einer Gaststätte in der Aalener Innenstadt haben sich am Samstagvormittag Fans der Fußball-Regionalligisten VfR Aalen und Eintracht Trier eine heftige Schlägerei geliefert – der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausende Euro. Nach Polizeiangaben befanden sich in der Gaststätte gegen 10.30 Uhr rund 70 Gästefans, die für die Partie am Mittag nach Aalen gereist waren. Plötzlich sollen etwa 30 bis 40 Aalener Fans in der Gaststätte aufgetaucht sein und in der Folge eine Schlägerei provoziert haben.

Als die Polizei eintraf, war diese bereits beendet – die Aalener Fans geflüchtet. Ob es bei der Schlägerei Verletzte gab, konnte die Polizei nicht mitteilen. Die Schäden am Mobiliar und Inventar der Gaststätte gehen in die Tausende. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.