13 Trainderduo: Chefcoach Joachim Löw und sein Assistent Rainer Adrion, der mittlerweile im Aufsichtsrat des VfB sitzt. Foto: imago

Am Samstag gastiert der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg. Oh je, mögen sich die Fans des VfB angesichts der bisherigen Bilanz in Wolfsburg denken. Wir blicken in unserer Reihe „Legendenspiele" auf die Anfänge zurück.















Wolfsburg - Mal wieder Wolfsburg. An diesem Samstag (18.30 Uhr) tritt der VfB Stuttgart zum Auswärtsspiel in der VW-Stadt an. Mit eher schlechten Erinnerungen an vergangene Auftritte, denn die Bilanz ist schlicht verheerend. Von den letzten zwölf Gastspielen gingen elf verloren (bei einem Unentschieden). Viel schlimmer geht’s nimmer. Insgesamt weist die Statistik bei 22 Gastauftritten in der Bundesliga bei den Niedersachsen 14 Niederlagen, drei Unentschieden und fünf Siege aus. Darunter die 1:3-Pleite im Jahr 2016. Sie bedeutete damals den Abstieg in die zweite Liga.

Dabei hatte alles schon schlecht begonnen. 1997 war der VfL erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Am achten Spieltag hatten die Niedersachsen den amtierenden Pokalsieger zu Gast. Dreimal dürfen Sie raten, wie es ausging. Mehr erfahren Sie in unserer Bilderstrecke – viel Spaß beim Durchklicken!