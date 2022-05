VfL-Post-Areal in der Pliensauvorstadt

1 So könnte die Bebauung am künftigen Quartiersplatz aussehen. Foto: uperwien Urbanism/DnD Landschaftsplanung

Das nicht mehr für den Vereinssport benötigte, ehemalige VFL-Post-Areal in der Pliensauvorstadt soll zu einem urbanen Quartier entwickelt werden. 150 Wohnungen, Büros und Räume für Kreative sind geplant, aber auch viel Grün.















Arbeiten, Wohnen, Leben: Auf dem nicht mehr für den Vereinssport benötigten, ehemaligen VFL-Post-Areal in der Esslinger Pliensauvorstadt soll in den kommenden Jahren ein lebendiges, autofreies Quartier mit vielfältigen Wohnformen, mit Büros und Flächen für kreatives Arbeiten, Bäckerei und kleinem Lebensmittelgeschäft, Kita und Seniorenwohnheim, Spiel-, Bewegungs- und Erholungsflächen entstehen. Dafür muss allerdings erst das Baurecht geschaffen werden, sodass in zwei Jahren mit der Erschließung und Bebauung begonnen werden kann, räumt man im Esslinger Rathaus ein.