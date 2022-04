Liebes-Erklärung Was tun, wenn der Partner psychisch krank wird?

Wenn der oder die Partner:in an einer Depression erkrankt, ändert das in einer Beziehung oft alles. Häufig gerät die Partnerschaft ins Wanken, viele trennen sich auch. Wie kann ich meiner Partner:in am besten helfen? Und wie bleiben wir zusammen?