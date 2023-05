VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Pellegrino Matarazzo wünscht VfB den Klassenerhalt – will aber siegen

Am letzten Spieltag trifft Pellegrino Matarazzo mit der TSG Hoffenheim auf seinen Ex-Club VfB Stuttgart. Der 45-Jährige hofft auf einen Klassenverbleib des VfB – will in Stuttgart aber siegen.