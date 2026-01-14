VfB Stuttgart: Zwei Bereiche, in denen der VfB im neuen Jahr auftrumpft

Zwei Bereiche, in denen der VfB im neuen Jahr auftrumpft

Eigentlich war es ja ein passender Zeitpunkt, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen und das große Ganze in den Blick zu nehmen: Das 3:2 des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt bildete den Abschluss der Hinrunde, gegen alle 17 Kontrahenten steht ein Ergebnis in den Statistiken, verbunden mit umfassenden Eindrücken. Aber: Ein ausgeruhtes Fazit in der englischen Woche lässt der Terminplan kaum zu, die nächsten Aufgaben nahen. Und so fasste sich auch der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß eher kurz, sprach ausdrücklich von einer Momentaufnahme – um dann aber immerhin noch zu betonen: „Es war für uns ein sehr runder Start in das neue Jahr.“