VfB Stuttgart: Ziel Champions League? So äußern sich Spieler und Trainer
15
Nach dem 1:0 gegen den SC Freiburg ist der VfB Stuttgart in einer blendenden Ausgangslage. Foto: Baumann

Die Wahrscheinlichkeit ist riesengroß, dass der VfB 2026/27 zum dritten Mal in Folge international spielt. Aber in welchem Wettbewerb? Die Aussagen zu den Zielen variieren.

Natürlich ist die Saison noch lange nicht auf der Zielgeraden. An den verbleibenden 14 Spieltagen der Fußball-Bundesliga kann sich noch viel verschieben, werden Mannschaften Hochs und Tiefs durchlaufen, klettern und fallen. Einerseits. Auf der anderen Seite aber befindet sich der VfB Stuttgart im Rennen um die internationalen Plätze in einer Ausgangslage, die kaum Raum für Zweifel lässt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.