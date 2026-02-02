VfB Stuttgart: Ziel Champions League? So äußern sich Spieler und Trainer

Ziel Champions League? So äußern sich Spieler und Trainer

15 Nach dem 1:0 gegen den SC Freiburg ist der VfB Stuttgart in einer blendenden Ausgangslage. Foto: Baumann

Die Wahrscheinlichkeit ist riesengroß, dass der VfB 2026/27 zum dritten Mal in Folge international spielt. Aber in welchem Wettbewerb? Die Aussagen zu den Zielen variieren.











Natürlich ist die Saison noch lange nicht auf der Zielgeraden. An den verbleibenden 14 Spieltagen der Fußball-Bundesliga kann sich noch viel verschieben, werden Mannschaften Hochs und Tiefs durchlaufen, klettern und fallen. Einerseits. Auf der anderen Seite aber befindet sich der VfB Stuttgart im Rennen um die internationalen Plätze in einer Ausgangslage, die kaum Raum für Zweifel lässt.