VfB Stuttgart: Zehn Neue für die zweite Liga – die VfB-Frauen legen los

1 Die Frauen des VfB Stuttgart haben in der vergangenen Saison die Regionalliga-Meisterschaft und den WFV-Pokal gewonnen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart hat mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Erstmals spielt das Team in der zweiten Liga – mit jeder Menge Erstligaerfahrung.











Schon am Montag betraten die Frauen des VfB Stuttgart erstmals nach der Sommerpause wieder den Trainingsplatz. An diesem Mittwoch nun folgt der öffentlichkeitswirksame Auftakt in die Spielzeit 2025/2026. Um 16 Uhr bittet der Trainer Heiko Gerber sein Team zu einer für Medienvertreter offenen Trainingseinheit auf dem Gelände des PSV Stuttgart.