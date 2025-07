VfB Stuttgart: Woran der VfB im Trainingslager arbeiten will

29 Sebastian Hoeneß und der VfB brechen am Montag nach Bayern auf. In der Bildergalerie sehen Sie Eindrücke vom Testspiel gegen Celta Vigo vom Wochenende. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Sebastian Hoeneß lobt seine Mannschaft nach dem ruppigen Test gegen Celta Vigo – übt aber auch Kritik. Was die VfB-Profis in der nächsten Woche erwartet.











Link kopiert

Testspiele sind ja auch dazu da, den Ernstfall zu simulieren. In dieser Hinsicht, daran besteht kein Zweifel, ist der VfB Stuttgart zuletzt voll auf seine Kosten gekommen. Vor allem in puncto Härte und Gegenwehr. „Es hatte Pflichtspiel-Charakter“, sagte Innenverteidiger Jeff Chabot am Rande des hart erkämpften 2:1-Sieges gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo, der insbesondere in der Anfangsphase überhaupt nichts von einer angezogenen Handbremse wissen wollte.