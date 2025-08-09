VfB Stuttgart: Woltemade hält sich zurück, doch ein VfB-Profi kündigt Großes an

Woltemade hält sich zurück, doch ein VfB-Profi kündigt Großes an

1 Nick Woltemade (Mitte) im Kreis der VfB-Spieler während der Mannschaftsvorstellung bei der Saisoneröffnung. Foto: Baumann

Tausende Fans wollen die Präsentation der VfB-Mannschaft erleben. Dabei gibt es bei Volksfeststimmung einiges zu beobachten – und auch zu hören.











Hochstimmung bei hochsommerlichen Temperaturen: die Fans des VfB Stuttgart strömten zu Tausenden zur Saisonerföffnung auf die gesperrte Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Vor allem, um der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten nahe zu sein. Angeführt von Kapitän Atakan Karazor kamen die Spieler dann um 14.17 Uhr auf die Bühne. Bester Stimmung vor dem kurz danach anstehenden Testspiel gegen den FC Bologna. Und mit Ehrgeiz, wie die befragten Alexander Nübel und Deniz Undav betonten.