VfB Stuttgart: „Wir reden viel miteinander“ – welche Tipps Woltemade von Karazor bekam

9 Verstehen sich: Nick Woltemade (links) und Atakan Karazor Foto: imago/Michael Weber

Der Stürmer überzeugt nicht nur als Torschütze und ist inzwischen voll angekommen beim VfB – nach einem schwierigen Start im Sommer.











Zweimal wurde es richtig laut, als die Profis des VfB Stuttgart mit den Fans das 3:2 gegen Union Berlin feierten. Zunächst wegen Atakan Karazor. Der hatte sein erstes Bundesliga-Tor für den VfB erzielt, was nach Spielende auch mit einem Sonderapplaus bedacht wurde. Der zweite Jubelsturm fiel dann aber nochmals um einiges intensiver aus – schließlich kam der Mann des Spiels nach vorne: Nick Woltemade trug mit seinen beiden Treffern maßgeblich zum Sieg gegen die Köpenicker bei, was nach Abpfiff absolut niemand in Zweifel stellte.