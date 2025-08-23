VfB Stuttgart: Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

32 Die Stuttgarter ließen in Berlin reihenweise Chancen aus. Foto: IMAGO/Nordphoto

Der VfB Stuttgart verliert den Bundesliga-Auftakt in Köpenick. Auch, weil an der Alten Försterei jede Menge Geschenke verteilt worden sind.











Link kopiert

Wenn man als ordentlicher Gast gesehen werden will, dann ist es nicht unüblich, Gastgeschenke zu verteilen. So hält es auch der VfB Stuttgart. Ein großer Präsentkorb wechselte noch vor dem Anpfiff an der Alten Försterei in Köpenick den Besitzer. Die Stuttgarter Delegation um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth überreichte ihn Union-Präsident Dirk Zingler, der an diesem Samstag Geburtstag feierte. Ein Fläschchen Gin, zwei Flaschen Fellbacher Wein, ein wenig Süßkram. Geschenke eben.