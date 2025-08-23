VfB Stuttgart: Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt
32
Die Stuttgarter ließen in Berlin reihenweise Chancen aus. Foto: IMAGO/Nordphoto

Der VfB Stuttgart verliert den Bundesliga-Auftakt in Köpenick. Auch, weil an der Alten Försterei jede Menge Geschenke verteilt worden sind.

Wenn man als ordentlicher Gast gesehen werden will, dann ist es nicht unüblich, Gastgeschenke zu verteilen. So hält es auch der VfB Stuttgart. Ein großer Präsentkorb wechselte noch vor dem Anpfiff an der Alten Försterei in Köpenick den Besitzer. Die Stuttgarter Delegation um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth überreichte ihn Union-Präsident Dirk Zingler, der an diesem Samstag Geburtstag feierte. Ein Fläschchen Gin, zwei Flaschen Fellbacher Wein, ein wenig Süßkram. Geschenke eben.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.