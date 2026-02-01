VfB Stuttgart: Wie Chema Andrés wieder näher an die Startelf rückt

1 Chema (Mitte) rückt wieder näher an die Startelf. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Chema Andrés hat beim VfB Stuttgart zuletzt nicht allzu viel Spielzeit gesehen, gegen Young Boys aber ein Ausrufezeichen gesetzt. Wird er im Landesduell wieder eingesetzt werden?











Wenn man José María Andrés Baixauli bei der Ausübung seines Berufes zuschaut, dann kommt einem unweigerlich eine Legende des Weltfußballs in den Sinn. Manchmal meint man sogar, sie stünde tatsächlich auf dem Feld. Nämlich dann, wenn Señor Baixauli, genannt Chema, mit simplen, einfachen Berührungen des Spielgeräts Unerwartetes vollzieht. Den oder die Gegenspieler ins Leere laufen lässt, dem Spielgerät eine andere Richtung gibt, den Takt der Partie bestimmt. Das alles mit hoch aufgerichtetem Körper, Blick nach vorn, niemals nach unten, das Trikot wie es sich für Spieler mit Stil gehört in die Hose gesteckt. Wenn es solch einen Moment im Spiel gibt, dann denkt man manchmal wirklich, Sergio Busquets steht auf dem Feld.