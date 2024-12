VfB Stuttgart: Wie bei Kapitän Karazor der Knoten platzt

9 War kaum zu halten: VfB-Kapitän Atakan Karazor (rechts). Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart gewinnt mit 3:2 gegen den 1. FC Union Berlin. Ein Spiel, das viele Geschichten produziert. Die wohl schönste schreibt der VfB-Kapitän.











42 Versuche hat es gebraucht. In 118 Bundesliga-Spielen. Dann gelang es ihm endlich, das erste Tor in Deutschlands Eliteklasse. Ja, Atakan Karazor kann tatsächlich treffen, das Runde ins Eckige befördern. Lange Zeit, Wochen, Monate, ach was, Jahre musste der 28-jährige Essener Sprüche über sich ergehen lassen. In der Stuttgarter Mannschaftskabine war Karazors Harmlosigkeit vor der Kiste so etwas wie der Running Gag. Jetzt nicht mehr.