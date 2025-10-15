VfB Stuttgart: Wer spielt? Die neue Lage in der Defensive
1
Ameen Al-Dakhil, Jeff Chabot und Ramon Hendriks sind Optionen für Trainer Sebastian Hoeneß – aber nicht die einzigen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Sechs Spieler für zwei Positionen: In der Innenverteidigung des VfB hat sich in den vergangenen Wochen ein neuer Konkurrenzkampf entwickelt – mit unterschiedlichen Spielertypen.

Unterschiedlicher könnte Personallage nicht sein: Während auf der Mittelstürmer-Position beim VfB Stuttgart momentan ein Engpass herrscht und womöglich Flügelspieler wie Jamie Leweling in den Fokus rücken werden, ist in der Innenverteidigung ein veritabler Konkurrenzkampf in Gange. Um die Plätze in der Anfangsformation – und sogar im Kader.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.