VfB Stuttgart: Wer spielt? Die neue Konstellation im VfB-Sturm
Ermedin Demirovic, Deniz Undav, Jeremy Arevalo und Jovan Milosevic (von links oben im Uhrzeigersinn) bilden derzeit das Stuttgarter Sturm-Quartett. Foto: Baumann (3), imago/steinsiek.ch (1)

Der personelle Engpass im Stuttgarter Angriff ist vorerst passé. Ein Spieler steht dennoch besonders im Fokus – und aus dem Quartett könnte noch ein Trio werden.

Wer Deniz Undav im Testspiel gegen den FC Luzern beobachtet, stellt schon nach wenigen Minuten fest: Der Stürmer des VfB Stuttgart ist auch im neuen Jahr der alte – und seine Spielfreude unverändert groß. Der 29-Jährige fordert und verteilt die Bälle, leitet Angriffe ein, ist fast immer mittendrin im Geschehen. Dieser Befund gilt eigentlich schon seit Monaten: Gegen Ende des vergangenen Jahres avancierte Undav zum Dauerspieler im Stuttgarter Angriff und stand ab Ende Oktober bis auf eine Ausnahme beim HSV in jedem Pflichtspiel in der Startelf, was mit Blick auf seine sechswöchige Verletzungspause zu Saisonbeginn einen Start von 0 auf 100 markierte. Jetzt, vor dem ersten Bundesliga-Spiel des Jahres am Samstag (18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen, ist die personelle Situation im Stuttgarter Angriff eine grundlegend andere. Und um einiges entspannter.

