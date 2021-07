12 Sechs Mann auf der Bank – und doch nur ein Teil des Trainerteams des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Das Team hinter dem Team wächst immer mehr – auch beim VfB Stuttgart. Wer sind die Spezialisten rund um die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten?

Stuttgart - An helfenden Händen fehlt es nicht, als es im Koasastadion von St. Johann gilt, die Spuren des einwöchigen Sommertrainingslagers zu beseitigen. Noch während die Spieler des VfB Stuttgart am Freitagvormittag die letzte Übungseinheit auf dem Rasen hinter sich bringen, werden drum herum bereits Fahnen eingerollt, Werbebanner abgehängt, technische Gerätschaften deinstalliert und Metallboxen voller Trainingsutensilien in Kleintransporter gewuchtet. Der Busfahrer des VfB, die Medienleute, die Zeugwarte und Physiotherapeuten – sie alle beteiligen sich an den Aufräumarbeiten, für die sich auch Günter Schäfer nicht zu fein ist. „Bei uns packen alle mit an“, sagt der Teammanager, „so geht es am schnellsten.“