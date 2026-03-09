VfB Stuttgart: Wer schafft es in die Königsklasse? Das Restprogramm der heißesten Kandidaten

Wer schafft es in die Königsklasse? Das Restprogramm der heißesten Kandidaten

5 Vier Team rangeln sich aktuell um die Plätze drei und vier in der Fußball-Bundesliga: TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Foto: Harry Langer/dpa

Blickt man auf den aktuellen Stand der Tabelle in der Fußball-Bundesliga, kämpfen vier Team um zwei Startplätze in der Champions League. Welches Restprogramm hat das Quartett?











Aktuell besteht sie noch – die Chance, dass die deutsche Bundesliga in der kommenden Saison sechs Vertreter in die Königsklasse schicken darf. In der relevanten Rangliste, die das Abschneiden in allen europäischen Wettbewerben abbildet, liegen die deutschen Teams derzeit noch auf Rang zwei. Aber das Rennen hinter den führenden Engländern ist eng, vor allem Spanien ist ein gefährlicher Konkurrent der Bundesliga.

Womöglich sind es am Ende also die „normalen“ vier Startplätze in der Champions League. Mit Blick auf die aktuelle Bundesligatabelle scheinen zwei recht fix vergeben zu sein. Der des souveränen Spitzenreiters FC Bayern (66 Punkte) sowieso. Aber auch Borussia Dortmund (55) hat beste Karten. Dahinter liegen aktuell vier Teams mit Chancen, Platz drei oder vier zu belegen.

Die TSG Hoffenheim (49), der VfB Stuttgart (47), RB Leipzig (47) und Bayer Leverkusen (44). Grund genug, sich bei noch neun ausstehenden Partien einmal das Restprogramm dieses Quartetts anzuschauen. Das haben wir getan – und alles in unserer Bildergalerie zusammengefasst.

