VfB Stuttgart: Wer hat die meisten Fans weltweit – und wo landet der VfB?

21 Ein volles Haus ist beim VfB Stuttgart garantiert. Foto: Baumann

Wer hat die meisten Fans in der ganzen Welt? Ein spannender Wettstreit von Argentinien bis Schottland – und mittendrin die Bundesliga. In der auch der VfB Stuttgart eine Rolle spielt.











Link kopiert

17 von 17 Heimspielen in der Fußball-Bundesliga waren ausverkauft – der Boom rund um den VfB Stuttgart war in der vergangenen Saison ungebrochen. Und dürfte wohl auch in der kommenden Spielzeit anhalten.

Damit schafft der Pokalsieger – wenig überraschend – eine Top-Platzierung unter den Clubs mit dem höchsten Zuschauerschnitt weltweit. Was natürlich auch mit dem Fassungsvermögen der MHP-Arena in Höhe von 60 058 Plätzen zusammenhängt.

Eine Übersicht über die Vereine mit der größten Anziehungskraft (nur Ligaspiele) ergibt dabei folgendes Länder-Ranking: Die deutsche Bundesliga und die englische Premier League sind mit je fünf Clubs in den Top 20 vertreten. Besonderheit: Mit dem Hamburger SV (Platz 22) und Hertha BSC (24.) landeten zwei Zweitligisten in den Top 25.

Auch drei deutsche Zweitligisten unter den größten Zuschauermagneten

In den Top 20 folgen Spanien und Italien mit je zwei Clubs. Wobei hier erwähnt werden muss, dass der FC Barcelona nur durch den Umbau des Camp Nou und durch das Ausweichquartier Olympiastadion in der abgelaufenen Spielzeit nicht unter den Vereinen mit den höchsten Besucherzahlen auftaucht. Des Weiteren sind Brasilien,Schottland, Portugal, Frankreich und Argentinien mit je einem Club vertreten.

Welche das sind und auf welchem Platz der VfB Stuttgart landet, entnehmen Sie unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!