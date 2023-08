1 Lilian Egloff (li.) und Genki Haraguchi (dahinter) sind für das Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag Kandidaten, um die Position des bisherigen Kapitäns Wataru Endo einzunehmen. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Der VfB steht vor der schwierigen Aufgabe, den Abgang seines Leitwolfs und Leistungsträgers zu kompensieren – kurzfristig teamintern, langfristig durch einen Transfer. Ein Überblick über die Kandidaten.















Immerhin eine Frage ist schon geklärt. Waldemar Anton wird den VfB Stuttgart an diesem Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr) als Kapitän aufs Feld führen – und damit in dieser Rolle auf Wataru Endo folgen, den es zum FC Liverpool zieht. „Das ist der logische Schritt“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt. Vermutlich werde der bisherige Vizekapitän Anton die Spielführerrolle auch dauerhaft übernehmen. „Ich denke, es wird Waldi werden. Er bringt alles mit“, so Hoeneß.