VfB Stuttgart Europa League: Fußballfans demolieren Stadtbahn

1 Zerstörte Türen, nasse Sitze, Scherben: Eine Stadtbahn muss vor dem Anpfiff des Europa-League-Spiels aus dem Verkehr gezogen werden. Foto: privat

Eine Stadtbahn wird vor dem VfB-Europa-League-Spiel schwer beschädigt. Die Täter sind unbekannt. Warum liegt der Polizei aber keine Anzeige vor?











In den Polizei-Protokollen ist die Randale in einer Stadtbahn der Linie U4 nicht vermerkt – dabei sind die Folgen heftig: Vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen den spanischen Vertreter Celta Vigo am Donnerstagabend haben Unbekannte in einer Stadtbahn schwere Schäden angerichtet. Fahrgäste fühlten sich bedroht, zurück blieben eine zertrümmerte Tür, biergetränkte nasse Sitze, Müll und leere Bierkrüge. Handyaufnahmen zeigen, wie der Fahrtwind durch das zerstörte Glaselement der Tür bläst.