Trägt der serbische U-Nationalspieler Jovan Milosevic bald das VfB-Trikot?

Der VfB befasst sich intensiv mit der Verpflichtung des 17-jährigen Stürmer-Talents, das derzeit noch beim serbischen Erstligisten FK Vojvodina Novi Sad unter Vertrag steht.















Noch steht nicht fest, ob sich in der Winterpause etwas am Kader des VfB Stuttgart ändern wird. Verkäufe von Wechselkandidaten wie Linksverteidiger Borna Sosa sind nicht ausgeschlossen – ebenso wenig aber auch die Verpflichtung neuer Spieler. In einem Fall könnte alles sogar ziemlich schnell gehen.

Wie der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Freitag in der Halbzeit-Pause des Testspiels gegen den FC Luzern gegenüber „Sky“ bestätigte, hat sich der VfB in den vergangenen Tagen mit Jovan Milosevic (17) über einen Wechsel nach Bad Cannstatt unterhalten: „Mit ihm beschäftigen wir uns, wir sind in Gesprächen.“

Der 1,92 Meter große Stürmer zählt europaweit zu den größten Talenten des Jahrgangs 2005 und steht derzeit beim serbischen Erstligisten FK Vojvodina Novi Sad unter Vertrag. Schon unter Wohlgemuths Vorgänger Sven Mislintat waren die Gespräche über einen Transfer weit fortgeschritten, woraufhin der serbische U-Nationalspieler bei seinem derzeitigen Club aber kaum noch zum Zug gekommen war.

Milosevics Vertrag bei Novi Sad läuft noch bis kommenden Sommer, weshalb bei einem Wechsel in der Winterpause eine Ablöse fällig wäre.