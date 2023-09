1 Wataru Endo spielt mittlerweile für den FC Liverpool. Foto: dpa/Marijan Murat

Seit Mitte August spielt Wataru Endo für den FC Liverpool in England. Am Mittwoch allerdings war er noch einmal beim VfB Stuttgart zu Besuch. Die Freude war groß.











Die Freude war groß beim VfB Stuttgart – als am Mittwoch plötzlich Wataru Endo in der Tür stand. Der Japaner nutzte das Ende der Länderspielpause, um sich noch einmal persönlich von seinen früheren Mitspielern und den Mitarbeitern an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt zu verabschieden.

Endo, bis dato Kapitän des VfB, war kurz vor dem Saisonstart zum FC Liverpool gewechselt und spielt mittlerweile unter dem Trainer Jürgen Klopp in der englischen Premier League sowie demnächst in der Europa League. Am Dienstag dagegen führte der 30-Jährige die japanische Nationalmannschaft im belgischen Gent ins Spiel gegen die Türkei (4:2). Bevor es zurück nach England geht, schaute Endo dann beim VfB vorbei.

„Es hat mich sehr gefreut, noch einmal mit meinen ehemaligen Teamkollegen zusammen zu kommen“, sagte der Japaner, der seine früheren Mitspieler nach dem Training überraschte. „Der VfB“, ergänzte er, sei „wie ein Teil meiner Familie“. Entsprechend hatte er sich auch über die Botschaften der Fans zum Abschied gefreut. „Es war mir eine Ehre für den VfB und vor diesem Publikum zu spielen“, sagte Endo. Dem Club wünsche er nur das Beste. Vier Jahre lang stand er beim VfB Stuttgart unter Vertrag.

Der Start in Liverpool sei hart, aber erfolgreich gewesen. In drei Partien war Endo dabei, dreimal siegten die Reds. Weiterer Höhepunkt war dann am vergangenen Samstag das 4:1 mit Japan gegen die deutsche Nationalmannschaft – das letztlich zum Aus von Bundestrainer Hansi Flick geführt hat.