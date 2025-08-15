VfB Stuttgart: Warum Luca Jaquez der neue Stuttgarter Senkrechtstarter ist

Warum Luca Jaquez der neue Stuttgarter Senkrechtstarter ist

1 Luca Jaquez hat sich in der VfB-Abwehr festgespielt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Abwehrreihe des VfB Stuttgart hat endgültig eine neue Mitte – auch dank Senkrechtstarter Luca Jaquez. Warum sich der Winter-Neuzugang vorerst festgespielt hat.











Link kopiert

Es gibt innerhalb von Fußballmannschaften sensible Bereiche, die Trainer je nach Typ ungern bis nie antasten. Um ja nicht das gesamte Gebilde zu gefährden. Meist ist es die zentrale Achse, bestehend aus Torhüter, Innenverteidigung, Mittelfeldzentrale und Zentrumsstümer. Das Credo: Verändere nie ein funktionierendes System, wenn du es nicht musst.