VfB Stuttgart: Warum Luca Jaquez der neue Stuttgarter Senkrechtstarter ist
1
Luca Jaquez hat sich in der VfB-Abwehr festgespielt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Abwehrreihe des VfB Stuttgart hat endgültig eine neue Mitte – auch dank Senkrechtstarter Luca Jaquez. Warum sich der Winter-Neuzugang vorerst festgespielt hat.

Es gibt innerhalb von Fußballmannschaften sensible Bereiche, die Trainer je nach Typ ungern bis nie antasten. Um ja nicht das gesamte Gebilde zu gefährden. Meist ist es die zentrale Achse, bestehend aus Torhüter, Innenverteidigung, Mittelfeldzentrale und Zentrumsstümer. Das Credo: Verändere nie ein funktionierendes System, wenn du es nicht musst.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.