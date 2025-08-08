VfB Stuttgart: Warum es für die Europa League zunächst keine Einzel-Tickets gibt
1
An vier Abenden wird in der kommenden Saison in der MHP-Arena zur Europa League das Flutlicht angehen – mindestens. Foto: Baumann

Karten für die internationalen Heimspiele gehen zuerst im Paket in den Mitglieder-Verkauf. Was der Grund ist und wie die Aussichten auf Einzel-Tickets sind.

Noch sind es sieben Wochen, bis der VfB Stuttgart wieder auf internationaler Bühne gefordert ist – die Spiele in der Europa League werfen aber schon jetzt ihre Schatten voraus. Seit diesem Mittwoch können Dauerkarten-Inhaber ihren Stammplatz für die vier Heimspiele in der Gruppenphase buchen, am 21. August sind dann die Mitglieder an der Reihe: Um 9 Uhr startet an diesem Tag der Verkauf, der wie gewohnt über eine virtuelle Warteschlange geregelt wird. Einen relevanten Unterschied im Vergleich zur Vorsaison gibt es aber.

