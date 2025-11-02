VfB Stuttgart bei RB Leipzig: Die Niederlage kann eine Chance sein
14
Der VfB verliert in Leipzig, kann aber einiges mitnehmen und darf positiv nach vorn blicken, findet unser VfB-Reporter. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB verliert das Spitzenspiel im Leipzig. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten, meint unser Reporter Philipp Maisel. Was der VfB nun mitnehmen kann.

Der VfB Stuttgart verliert das Spitzenspiel in der Messestadt Leipzig am Ende klar mit 1:3, doch so deutlich wie das Ergebnis sich liest, war die Begegnung lange nicht. Im Gegenteil. Es wurde die bereits im Vorfeld so verortete Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entschieden. Die Stuttgarter machten die entscheidenden Fehler, RBL nutzte die Geschenke eiskalt.

