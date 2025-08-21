VfB Stuttgart: Warum der VfB den Mund nicht zu voll nimmt

Warum der VfB den Mund nicht zu voll nimmt

1 Die VfB-Fans freuen sich auf die neue Saison. Foto: Baumann

Der Pokalsieg stärkt die Stuttgarter auf vielen Ebenen. Dennoch gibt der Club vor dem Bundesligastart keine Platzierung als Saisonziel aus. Wir erklären die Hintergründe.











Der Titelhunger ist groß beim VfB Stuttgart. Im Grunde sind der Trainer und die Spieler durch den Pokaltriumph im vergangenen Mai sogar erst so richtig auf den Geschmack gekommen. Es war eine Berliner Nacht, die aus einer ordentlichen Bundesligasaison eine besondere Spielzeit machte – mit vielen Emotionen und hohem Erinnerungspotenzial. Und jetzt darf es in der Euphorie natürlich ein bisschen mehr sein. Das haben der Kapitän Atakan Karazor und auch das Feierbiest Jamie Leweling kürzlich noch einmal öffentlich betont. Leweling wünscht sich im kommenden Jahr sogar einen erneuten Empfang auf dem Schlossplatz.