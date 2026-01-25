VfB Stuttgart: Warum Deniz Undav so angefressen ist

12 Undavs Jubelgeste in Mönchengladbach. Foto: IMAGO/Fotostand

Der VfB feiert einen dominanten Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Der Stuttgarter Stürmer trifft – und hat dennoch schlechte Laune.











Eigentlich war alles angerichtet für Deniz Undav. Der Stürmer hatte, von der Bank kommend, eine sehr gute Leistung gezeigt und mit einem Tor kräftig dazu beigetragen, den dominanten Auftritt in Mönchengladbach zu Gunsten des VfB Stuttgart zu entscheiden. Auch seine Statistiken können sich sehen lassen. 15 Ballkontakte in nur 30 Minuten Spielzeit, 82 Prozent Passquote, 60 Prozent seiner Zweikämpfe hat der Stürmer für sich entschieden.