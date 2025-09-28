VfB Stuttgart: Warum das Langarmtrikot wieder in Mode kommt
Trägt beim VfB als einer von vier Spielern gerne und grundsätzlich lang: Maximilian Mittelstädt Foto: Ikolbert-press

In der Mode kommt bekanntlich alles wieder – auch das Langarmtrikot. Warum ist das so? Wir haben beim VfB Stuttgart und Ausrüster Jako nachgefragt.

Kleine Spezialfrage zum Start: Was verbindet Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt, Atakan Karazor und Tiago Tomás? Die Antwort zielt aufs Äußere und lautet: Die Vier tragen beim VfB Stuttgart Lang statt Kurz. Also echte Langarmtrikots. Wie sie früher gang und gäbe waren, dann aus der Mode kamen, durch eng anliegende Unterzieh-Shirts ersetzt wurden und nun wieder ihr modisches Comeback feiern. Doch der Reihe nach.

